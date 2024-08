Parte stasera il 18esimo DiVino etrusco a Tarquinia • Terzo Binario News

Al via la 18 esima edizione del DiVino Etrusco.

Dal 22 al 25 e dal 29 al 31 agosto, dalle 20,30 all’1, torna nel centro storico di Tarquinia la rassegna che celebra il comune passato culturale della dodecapoli etrusca. Lungo un affascinante itinerario enoico, Tarquinia, Arezzo, Bolsena, Cerveteri, Chiusi, Cortona, Orvieto, Perugia, Piombino, Veio, Volterra e Vulci faranno conoscere le loro eccellenze vinicole attraverso 46 cantine, per oltre 90 vini.

Un percorso da “vivere” a ritmo lento, fra suggestive vie e piazze, “accompagnati” dai sommelier della Fisar delegazione Viterbo presenti negli stand, a garanzia di un approccio elegante e consapevole alla degustazione.

Le cantine tarquiniesi sono Azienda Agricola Anna Elisei, Azienda Agricola Massimo Tosoni, Casale Poggio Nebbia, Etruscaia, Muscari Tomajoli, Podere Giulio, Tenuta Sant’Isidoro, Terre Giorgini, Valle del Marta e Vinaio 98.3. Da Bolsena, dai territori del più grande lago vulcanico d’Europa, arrivano Terre di Semia e Villa Puri; da Vulci provengono Azienda Agricola Lotti, Cantina Simoncini e La Trusca; per Cerveteri ci sono Azienda Agricola Lopes, Belardi, Castello di Ceri, Onorati, Tenuta Tre Cancelli e Valle del Canneto; dall’antica Veio, Terre del Veio Si esce dal Lazio per entrare in Toscana: da Chiusi arrivano Colle Santa Mustiola, Il Roglio e Nenci; Cortona è rappresentata da Baracchi, Fabrizio Dionisio, Fattoria Cantagallo, Tenute Montecchiesi Dal Cero; per Arezzo ci sono Buccia Nera, Fattoria di Gratena e Tarazona Miriam; per Piombino sono presenti Podere Nannini, S. Agnese e Torre di Baratti; poi Volterra con Agriturismo Il Mulinaccio, MonteRosola e Podere Marcampo. Per il “cuore verde dell’Italia”, l’Umbria, ci sono Perugia con Goretti, e Orvieto, con Arcadia, Argillae, Cantine Neri, Custodi, Decugnano dei Barbi, Palazzone e Tenuta Le Vellette.