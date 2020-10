Parte oggi il Campionato Nazionale di Pesca da Riva Master 2020 a Civitavecchia - Terzo Binario News

Atteso evento per gli appassionati di pesca con canna da riva che si terrà presso la banchina 28 del Porto di Civitavecchia. Nei giorni 17 e 18 ottobre si disputerà il Campionato Nazionale di Pesca da Riva Master 2020.

Dopo molti anni “20” la nostra città torna ad ospitare una manifestazione di rilevanza Nazionale, che vedrà la partecipazione di 40 agonisti provenienti da tutta Italia compreso alcuni big della Nazionale Italiana.

L’organizzazione della Manifestazione è stata affidata dalla Federazione Nazionale “FIPSAS” all’ Associazione A.S.D. Canna da Riva presieduta da due ex pescatori agonisti, il presidente Roberto Coppari e il Vice Presidente Mauro Campidonico.

Questa disciplina prevede la pesca con la canna dal molo e consiste nella cattura di pesci delle categorie e nelle misure ammesse dal regolamento. Il Campione Italiano Master 2020 sarà determinato in base al maggior numero di prede e dal totale del peso: N.B. i pesci che vengono pescati verranno conservati vivi in nasse calate a mare accanto a ogni concorrente in maniera tale che, dopo la pesatura verranno rilasciati VIVI nel mare di provenienza. Questa regola della pesca è una norma che la Federazione ha adottato ormai da diversi anni nel rispetto sempre totale dell’ecosistema.

La manifestazione si svolgerà rispettando il protocollo delle misure anti covid19 emanate dalla FIPSAS e nel pieno rispetto di tutte le normative previste dalla Legge.

Nei giorni 17 e 18, a partire dalle prime ore della mattina sino a dopo mezzogiorno alla presenza delle massime cariche federali e locali prenderà il via questa manifestazione che sicuramente darà lustro alla nostra città alla società organizzatrice.

Un ringraziamento al Direzione Marittima della Capitaneria di Porto C.V. (CP) Francesco Tomas, C.V. (CP) Gugliemo Cassone, C.F. (CP) Pio Oliva, al T.V. (CP) Vincenzo Zagarola, Dott. Lelio Matteuzzi e Sig. Claudio Tossio dell’Autorità di Sistema Portuale che hanno reso possibile lo svolgimento della manifestazione.

Si ringraziano gli sponsor Laghetti Albatros di Cinelli e i F.lli De Michelis