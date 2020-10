Calcio a 5, oggi esordi interni di Civitavecchia e Futsal Academy - Terzo Binario News

Il Santa Severa invece gioca a Roma

Doppio esordio casalingo per due delle compagini civitavecchiesi. In C1 il Civitavecchia ospita dalle 16.30 la Cccp 1987 mentre la Futsal Academy attende dalle 15 il Ronciglione all’Ivan Lottatori. Alla stessa ora il Santa Severa sarà ospite della Ulivi Village.

Si disputa la seconda giornata del futsal con i nerazzurri che calcano il sintetico del Tamagnini insieme ad una delle compagini – come quella civitavecchiese – ripescata dalla C2. Buona la prestazione di sabato scorso al cospetto del Grande Impero, ma come sottolineano da largo Martiri dei via Fani «le gare casalinghe possono fare la differenza per la salvezza».

Aggiunge mister Simone Tangini: «»Non abbiamo sfigurato in casa del Grande Impero, sebbene avessimo di fronte una squadra di livello. Abbiamo sicuramente pagato lo scotto dell’esordio in una categoria importante, prendere due gol ed essere costretti alla rimonta dopo cinque minuti non è facile, così come la mancanza di cinismo nelle occasioni avute e quel pizzico di fortuna in qualche altra.

Non dimentichiamo che, dopo aver fallito due tiri liberi nel primo tempo, abbiamo preso il quinto gol a una manciata di secondi dalla fine. La salvezza parte dalle gare casalinghe, pertanto vanno interpretate come se fossero tutte finali. Il nostro campionato inizia oggi». Per la gara sono stati designati Alessandro Massaro di Cassino e Filippo Stellato di Tivoli.

Scendendo in C2, ad Aurelia tocca alla Futsal Academy giocare sul campo amico. Arriva il Ronciglione del quale il tecnico Umberto Di Maio si fida poco: «Il quintetto cimino viene dall’ottimo pareggio ottenuto al cospetto dell’Anguillara, che presenta un formazione molto competitiva. Ecco perché non bisogna prenderla sotto gamba». Le assenze per squalifica risalenti alla passata stagione vanno scontate e per questo mancheranno ancora Boriello, Notarnicola e Bertini, oltre a Trombetta per problemi di lavoro. A questi, va aggiunto pure Matteo infortunato. Al rientro Guzzone. «Stiamo bene e affrontiamo il Ronciglione sapendo che sarà una gara tosta, ma determinati a prendere i tre punti». La squadra viene dal derby di Santa Severa, terminato con un curioso 0-0, nel quale è emersa la necessità di una maggiore incisività offensiva. E a proposito di neroverdi, c’è la trasferta con la Ulivi Village. Per Vincenzo Di Gabriele il rientro di un pezzo da novanta come Alessio Donati: «Il nostro attaccante sta pian piano entrando in forma dopo un periodo non proprio fortunato da punto di vista fisico. Con lui abbiamo sicuramente spunti interessanti davanti ma gli va dato il tempo per entrare in forma. Per non quella odierna è una gara da vincere assolutamente per riuscire a raggiungere la salvezza, serve sbloccarsi rispetto a sabato scorso, con maggiore personalità».

Alessio Vallerga