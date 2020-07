Parco Nemorense, l'assessore sbotta: "Vergogna a Cinque Stelle" - Terzo Binario News

Duro affondo di Fabiano (Municipio II)

“Sono passati tre anni da quando con solenne annuncio la giunta capitolina e i rappresentanti locali 5 stelle annunciavano lo stanziamento in bilancio di un finanziamento di circa 420.000 euro per la riqualificazione del Parco Nemorense. Già l’idea che una cifra così modesta potesse essere sufficiente alla riqualificazione di una villa di tal pregio è apparsa quantomeno singolare”. Così Rino Fabiano, assessore all’Ambiente del Municipio II.

“Solo per le fasi della progettazione, della relativa approvazione e della gara per l’assegnazione se ne sono andati due anni; un tempo troppo lungo che ha dimostrato tutta l’incapacità dell’amministrazione capitolina di utilizzare i fondi disponibili in bilancio, ossia i soldi dei cittadini”.

“Ma ciò che risulta inaccettabile è il fatto che ad oggi il parco non sia stato ancora riaperto, e risulti abbandonato al più totale degrado, nonostante l’intervento del Municipio che, per accelerare i tempi, ha funto da ponte tra la ditta aggiudicatrice dei lavori e l’assessorato all’ambiente capitolino”.

“L’amministrazione centrale messa alle strette di fronte alla propria inettitudine ha rivolto una serie di accuse false e strumentali al Municipio su presunte inadempienze cui si sono aggiunte calunnie anche da parte di forze politiche della destra municipale e capitolina”.

“Respingiamo quelle che riteniamo vere e proprie diffamazioni e invitiamo coloro che governano la nostra città ad assumersi le proprie responsabilità, a riaprire e restituire quanto prima ai cittadini una delle più belle aree verdi del nostro territorio”.