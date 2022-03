Parco degli Angeli Ladispoli: “Grando inverno dei diritti civici, con Pascucci possono rifiorire” - Terzo Binario News

Apprendiamo della prossima presentazione del candidato Sindaco Alessio Pascucci e l’annuncio dato oggi, primo giorno di primavera, fa nascere la speranza che i diritti civili di tante persone disabili possano rivivere di una nuova e vera vitalità.

La Parco degli Angeli Onlus ha saggiato “in prima persona” la violenza dello sfacelo della struttura che accoglieva tanti ragazzi disabili perpetrato sotto la “bandiera dell’amministrazione Grando (Cordeschi docet) e l’impegno dell’amministrazione Pascucci affinché rinascesse anche più bella di prima.

È per questo che ci muoveremo in favore di chi sappiamo che non scende in campo solo a chiacchiere.

Stesso impegno in favore del Dott. Eugenio Trani il quale ha sempre sostenuto in silenzio la nostra associazione ed è l’unico che, a voce alta, ha fatto una reale e sostanziosa opposizione (anche con riferimento ai tagli alle risorse del sociale) ad un’amministrazione che ha parlato di disabilita’ solo nel momento in cui ha dispensato prebende a chi si è prostrato ai suoi dictat, salvo poi provare a dirottare le strutture create per le persone disabili verso altri usi (parlo del centro diurno sito nell’area artigianale) e bloccare ogni nostra iniziativa per la realizzazione di strutture per il “dopo di noi”.

Di questa vera e drammatica necessità parleremo alla gente, in particolare a chi vive la nostra stessa condizione affinché si intraprenda un cammino che il più velocente possibile porti alla realizzazione a Ladispoli di strutture per il “dopo di noi” che soddisfino le esigenze di tutte le famiglie, non solo quelle della nostra associazione, che non possono e non devono essere “portate in giro” quando si parla di questo argomento.

Ne parleremo con la certezza che dopo l’inverno arriva la primavera, auspicando che ciò valga anche per Ladispoli.

Filippo Bellantone / Presidente APS Parco degli Angeli Onlus