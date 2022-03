Spaccio, quattro fermi dei Carabinieri fra Ottavia e l'Aurelio - Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, che dispone misure cautelari personali a carico di 4 indagati (uno in carcere, due ai domiciliari con braccialetto elettronico ed uno all’obbligo di presentazione in caserma) gravemente indiziati, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Il provvedimento scaturisce ad esito di un’indagine condotta, dall’ottobre 2020 al febbraio 2021, dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro che ha consentito di documentare gravi elementi indiziari a carico dei quattro indagati, radicati tra i quartieri Ottavia e Aurelio, nella gestione di un traffico di stupefacenti, perlopiù hashish, cocaina e marjuana.

Il principale indagato, un 47enne romano, è gravemente indiziato di aver garantito la vendita e la consegna h24 dello stupefacente fissando appuntamenti in diversi posti per le consegne o ricevendo gli acquirenti all’interno della propria abitazione, organizzando gli incontri mediante chiamate o messaggi di testo.

Gli altri indagati, invece, sono gravemente indiziati di aver provveduto all’approvvigionamento e al rifornimento della droga.

Nel corso dell’indagine, i Carabinieri hanno accertato oltre 200 cessioni illecite di sostanze stupefacenti e arrestato in flagranza di reato altre 6 persone.

Nel corso dell’attività, a riscontro delle indagini, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, sono stati eseguiti 6 arresti in flagranza di reato.