La Caravaggio di San Nicola prima scuola "Plastic Free", giovedì l'inaugurazione - Terzo Binario News

Le dichiarazioni della Docente Margherita Frappa

L’amministrazione comunale informa i cittadini che venerdì 24 marzo, alle ore 16,30 presso la sala consiliare di piazza Falcone, si svolgerà la presentazione del progetto “Scuola plastic free”, realizzato dall’istituto comprensivo “Caravaggio” di Marina di San Nicola. All’evento interverrà il sindaco Alessandro Grando che porterà il saluto del Comune di Ladispoli.

“In linea con il Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole – afferma la docente Margherita Frappa, referente del progetto e presidente del Rotary Club di Cerveteri e Ladispoli – il D.lgs 196/2021 e gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, abbiamo aderito alla campagna “Scuole Plastic Free”. Grazie alla Collaborazione con Enti e Associazioni del territorio, in primis il Comune di Ladispoli, abbiamo realizzato il nostro progetto che favorirà stili di vita coerenti, ridurrà l’impatto ambientale, diminuirà l’uso della plastica e favorirà la transizione ecologica”.

Alla presentazione interverranno il presidente del Consorzio di Marina di San Nicola, Roberto Tondinelli, il presidente di Ambiente Mare Italia, Alessandro Botti, la responsabile dell’azienda Cir Food, Giulia Putelli, il comandante della Guardia Costiera di Ladispoli, Strato Cacace e la dirigente scolastica, Giovanna Bruno.

Nel rispetto delle norme Covid, i cittadini sono invitati a partecipare alla cerimonia per inaugurare la prima Scuola Plastic Free del territorio.