Parco degli Angeli, "completato step controlli: tutti negativi" - Terzo Binario News

“Completato lo “step controlli” del nostro piano di protezione: ragazzi, volontari e genitori, tutti negativi. E così l’allerta di qualche giorno fa è servita per…una bella esercitazione”. Così, in una nota, il Parco degli Angeli.

Ma cosa era successo? Questo quanto pubblicato da Terzo Binario il 24 gennaio: “In un Centro dove alcuni dei nostri ragazzi svolgono attività sotto la gestione pubblica è stata rilevata la positività di un utente. Pur non essendoci stati contatti diretti dei ragazzi con la persona infettata, essendo però condiviso l’utilizzo alternato degli stessi spazi dove questa aveva soggiornato ed essendo comuni gli operatori della struttura, abbiamo deciso di alzare i nostri livelli di protezione, anche in assenza dei cosiddetti “contatti stretti”.



Oggi la notizia degli esiti negativi: “Ne abbiamo approfittato anche per mettere in ordine tante cosette ed è saltato fuori il quadretto che l’amico-artista Giorgio Vignaroli dedicò ai ragazzi quando inaugurammo il Parco degli Angeli. Nell’occasione mi disse: “proteggerà i ragazzi”. Beh, cautele e protezioni hanno avuto il loro ruolo, ma la “protezione” dall’alto è stata determinante! Allegria dunque e…ovviamente dopo il fiato sospeso ci stiamo rilassando. Comunque questa settimana restiamo fermi per sanificare gli ambienti dove i ragazzi fanno le loro attività. Così avremo completato il ciclo del nostro protocollo interno di protezione. Poi si ripartirà…tutti con la mascherina!”.