Maltempo a Roma: sostegno alle persone bisognose da parte della Polizia locale - Terzo Binario News

In questo ultimo weekend la Polizia Locale è stata impegnata in un’intensa attività per far fronte all’ondata di maltempo che ha colpito la Capitale: oltre un centinaio gli interventi eseguiti dalle pattuglie per mettere in sicurezza alcune zone, svolgendo, nel contempo, una costante opera di monitoraggio delle aree più critiche.

Particolare attenzione è stata prestata dagli agenti nei confronti delle persone più bisognose in diverse aree della città, come avvenuto a piazza Vittorio, nel quartiere Esquilino. Qui, ieri, le pattuglie del I Gruppo Centro “ex Trevi” , nell’ambito dell’azione di monitoraggio e assistenza ai cittadini indigenti e senza fissa dimora, sono intervenuti in ausilio di alcune persone intente a ripararsi dalla pioggia.

Dopo una prima fase di dialogo, gli operanti, unitamente al personale della Sala Operativa Sociale, sono riusciti a far accettare ad alcuni di loro l’offerta di accoglienza presso una struttura adeguata, attivandosi anche nella distribuzione di abiti asciutti a tutte le persone presenti.

“Un impegno costante quello che la Polizia Locale sta portando avanti in questo settore – si legge in una nota – con l’obiettivo di fornire, con personale formato ed esperto ad affrontare situazioni delicate, un contributo importante per il recupero e l’inserimento sociale di persone in difficoltà”.