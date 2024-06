Parco degli Angeli al consiglio di Ladispoli: "Sì alla delibera di Trani sul Dopo di Noi" • Terzo Binario News

“Ieri pomeriggio in Consiglio Comunale c’eravamo noi del Parco degli Angeli per sottolineare che quando si parla di “Dopo di noi” alle parole bisogna far seguire i fatti.

E c’eravamo con i nostri ragazzi quali testimoni di un fatto di basilare importanza: il primo passo concreto per poter realizzare una struttura che li accolga quando non potremo più accudirli.

È stato il Consigliere Eugenio Trani a dare il giusto impulso con la proposta di destinare per tal fine i terreni che saranno acquisiti dal Comune di Ladispoli in relazione ad un piano integrato per sviluppo edilizio di recente approvato dal Consiglio Comunale.

Il Sindaco Alessandro Grando, che già si era espresso favorevolmente, ha mantenuto l’impegno con unanime consenso dei rappresentanti di tutte le forze politiche presenti in aula…. che hanno raccolto il nostro grato applauso all’esito della votazione.

Dopo almeno un quarto di secolo in cui ai rivoli di parole divenuti fiumi esondanti ma ahimè tragicamente evaporati con le aspettative di chi sempre più era angosciato dalla prospettiva di non avere sul nostro territorio strutture che possano prendersi cura dei loro figli, si sta procedendo con atti concreti.

Probabilmente molti si sono scoraggiati perché ad insistere sulla questione ed essere presenti nei momenti importanti ci siamo solo noi della Parco degli Angeli ETS ma siamo fiduciosi che anche i più pessimisti, quando vedranno che si va avanti, sorrideranno all’idea di avere finalmente un posto dove poter sviluppare i “progetti di vita” normativamente previsti.

Sul “Dopo di noi” in tanti “si sono riempiti la bocca” anche organizzando convegni.

Un gran parlare e poi la constatazione che le organizzazioni territoriali di categoria non hanno aderito all’invito ad essere presenti in un momento così importante.

In questo caso la politica è stata più seria: tutto il Consiglio Comunale ha, coerentemente con le precedenti delibere, votato a favore della mozione avanzata dal Consigliere Trani.

Per il futuro ci aspettiamo più unione fra coloro che delle strutture per il “Dopo di noi” hanno necessità.

Certo, si possono avere anche visioni diverse ma sul tema ci si deve confrontare quando dalle parole si sta passando finalmente ai fatti, anche per dare alla politica indicazioni sulle effettive necessità e qualche utile suggerimento. Bisogna esserci insomma!

Per il momento continuo a ringraziare a nome delle famiglie della Parco degli Angeli ETS il Sindaco Alessandro Grando perché sta tenendo fede agli impegni che ha preso con noi, il Consigliere Eugenio Trani perché continua a seguire la questione con attenzione e concreto impegno, tutti i Consiglieri Comunali che hanno dichiarato il loro sostegno e…. avanti tutta!!!!”

Filippo Bellantone/Presidente APS Parco degli Angeli ETS