Parco 'Collina della Pace'... e dello spaccio: l'intervento della Polizia - Terzo Binario News

Un servizio studiato nei minimi dettagli quello messo in atto dagli agenti della Sezione Volanti al parco “Collina della Pace”, luogo frequentato da spacciatori. Si sono posizionati alle spalle dell’area dove, grazie alla visuale strategica, hanno subito notato un uomo che si avvicinava ad una donna con la quale iniziava a scambiare qualche parola: pochi secondi e la donna si è incamminata verso un albero, dove, all’interno di un borsello nero ha prelevato dei piccoli involucri di colore bianco e poi è tornata subito dal suo “amico”.

Scena non passata inosservata ai poliziotti che hanno deciso di intervenire. L’uomo accortosi della loro presenza è riuscito ad allontanarsi mentre la donna è stata fermata ed identificata per E.F.N. 21enne di origine nigeriana, in Italia senza fissa dimora. Controllata, nella borsa che aveva a tracolla hanno trovato 180 euro in contanti mentre nel borsello che nel frattempo avevano prelevato dai piedi dell’albero, i poliziotti hanno rinvenuto e successivamente sequestrato 38 bustine contenenti 48 grammi di hashish, 26 involucri contenenti cocaina e 21 involucri contenenti eroina.

otosegnalata e ultimati gli atti, è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della convalida dell’arresto.