Parcheggi blu a Santa Marinella, Manuelli dice no ai rincari • Terzo Binario News

La coalizione a sostegno del candidato Sindaco Alessio Manuelli esprime ferma contrarietà rispetto alla recente decisione della Commissaria Prefettizia, in qualità di Socio Unico della Santa Marinella Servizi, di aumentare i costi degli abbonamenti per la sosta (adeguamento ISTAT) e di anticiparne l’attivazione al 1° aprile per i settori 2 e 3.
”Pur comprendendo le necessità di bilancio e gli obiettivi di sviluppo promossi dal CdA lo scorso novembre, riteniamo che l’estensione temporale delle tariffe e il rincaro degli abbonamenti rappresentino una penalizzazione eccessiva per i nostri concittadini.
Se da un lato apprezziamo le agevolazioni introdotte per i pendolari e le fasce ISEE sotto i 20.000 euro, dall’altro consideriamo doveroso un confronto immediato. Chiediamo un incontro urgente con la Commissaria Prefettizia affinché tale scelta venga rimodulata nel rispetto della comunità.
Con l’elezione di Alessio Manuelli alla guida della città, verranno adottati provvedimenti immediati per ristabilire un equilibrio tra esigenze aziendali e diritti dei cittadini, adottando i seguenti provvedimenti:
- Parcheggio libero nell”area adiacente alla stazione ferroviaria (tra via Piave e via Rucellai) almeno fino all’inizio della stagione turistica, per eliminare l’onere economico a carico di lavoratori e studenti
- Azzeramento totale del costo degli abbonamenti, tutto l’anno e in tutti i settori, per i residenti con reddito ISEE inferiore a 21.000 euro.
- Sosta gratuita sulle strisce blu nei giorni feriali, in tutti i settori, dalle ore 13:00 alle 16:00 (periodo ottobre-marzo). Un provvedimento mirato a sostenere i commercianti, i ristoratori e l’attrattività turistica invernale
Ribadiamo quindi il nostro impegno elettorale per una profonda revisione della politica delle “strisce blu”, riequilibrando il sistema con più stalli bianchi gratuiti e per un sistema che non penalizzi chi vive e lavora a Santa Marinella e di Santa Severa.