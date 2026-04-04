Aggredito il comandante della Municipale di Bassano, la condanna del sindaco Maggi • Terzo Binario News

“Esprimo la più ferma e totale condanna per il grave episodio avvenuto nella giornata di ieri, che ha visto il Comandante della nostra Polizia Locale Riccardo Valentini vittima di una vile aggressione mentre svolgeva il proprio dovere al servizio della comunità.

Un gesto inaccettabile, che ha causato lesioni al volto – fortunatamente non gravi – e che si è verificato nel tentativo di impedire un’azione legittima, quale il sequestro di un veicolo privo di revisione e copertura assicurativa.

A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, rivolgo al Comandante la più sincera vicinanza e solidarietà, accompagnata da un sentito augurio di pronta guarigione.

Quanto accaduto rappresenta un attacco non solo a un pubblico ufficiale, ma alle regole di convivenza civile e al rispetto della legalità su cui si fonda la nostra comunità. Non può e non deve essere tollerata alcuna forma di violenza nei confronti di chi opera quotidianamente per garantire sicurezza e rispetto delle norme.

Confido nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano individuate le responsabilità.

Bassano Romano è e deve restare una comunità fondata sul rispetto, sulla legalità e sul senso civico. A tutti i cittadini rinnovo l’invito a collaborare con le istituzioni e a sostenere, con responsabilità, il lavoro di chi è chiamato a tutelare il bene comune”.

Così sui social il sindaco di Bassano Emanuele Maggi.