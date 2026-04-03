Borgo Palidoro, firmato l'atto di dismissione • Terzo Binario News

Per il comune di Fiumicino “prezzi ridotti per i residenti e rilancio del patrimonio pubblico”

Una risposta attesa da decenni, che restituisce dignità e certezze alle famiglie di Borgo Palidoro. Attraverso apposita delibera di Giunta Regionale è stata infatti approvata l’autorizzazione alla dismissione del primo blocco di immobili regionali situati nel cuore del Borgo, in Piazza SS. Filippo e Giacomo.

Grazie all’intesa raggiunta tra l’Amministrazione comunale di Fiumicino e la Regione Lazio, è stato stabilito un abbattimento del valore di mercato del 15%.

Una riduzione significativa che rende finalmente accessibile il diritto alla proprietà per chi abita questi luoghi da generazioni.

“Oggi scriviamo una pagina nuova per il nostro Comune. – dichiara il Sindaco, Mario Baccini. – Abbiamo lavorato di concerto con la Regione per sbloccare una situazione rimasta congelata troppo a lungo. Autorizzare la vendita di questo primo blocco di case significa riconoscere il valore storico e sociale del Borgo di Palidoro e dare ai cittadini la possibilità di investire sul proprio futuro a condizioni favorevoli. – Ringraziamo la Regione Lazio e in particolare l’Assessore Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, per aver dimostrato, ancora una volta, particolare attenzione al nostro territorio.”