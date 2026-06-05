Riparte la donazione di cibo di Costa Crociere al territorio: rinnovato il protocollo di solidarietà con Civitavecchia • Terzo Binario News

È ripreso in questi giorni il progetto di donazione alimentare promosso da Costa Crociere, che consente il recupero del cibo non utilizzato a bordo delle navi per destinarlo a diverse realtà sociali del territorio di Civitavecchia.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un protocollo operativo costruito dal Rotary Club di Civitavecchia, attivo ormai da tre anni grazie alla collaborazione tra Autorità Portuale, Dogana, Croce Rossa Italiana e ASL Roma 4.

Un sistema strutturato che permette di gestire in modo sicuro e controllato il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari, evitando sprechi e sostenendo famiglie e soggetti fragili.

Il progetto è stato ideato dall’ex presidente del Rotary Club Civitavecchia, Matteo Di Bartolomeo, che nei giorni scorsi è tornato personalmente a bordo per assistere alle operazioni di sbarco insieme all’attuale presidente Luca Grossi e al prefetto Eleonora Palomba.

“È un grande piacere assistere nuovamente a questi sbarchi di solidarietà. Non possiamo che ringraziare Costa Crociere e tutti gli operatori e volontari che collaborano attivamente”, hanno dichiarato i rappresentanti del Rotary.

Il progetto conferma una sinergia ormai consolidata tra istituzioni, mondo associativo e operatori portuali, trasformando un’attività logistica in una rete stabile di solidarietà concreta sul territorio.