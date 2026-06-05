Maxi carico di rifiuti speciali e pericolosi trasportato illegalmente, intercettato da Roma Capitale all'Appio Latino • Terzo Binario News

Prosegue l’attività di contrasto agli illeciti ambientali da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Nell’ambito dei controlli sul territorio, gli agenti del Gruppo Pronto Intervento Traffico (GPIT) hanno intercettato nel quartiere Appio Latino un autocarro Iveco Daily, carico di rifiuti speciali trasportati senza le prescritte autorizzazioni.

Durante il controllo, gli operatori hanno accertato la presenza a bordo di circa 3,5 tonnellate di rifiuti speciali, anche di natura pericolosa, provenienti prevalentemente da attività di demolizione edilizia. Tra il materiale rinvenuto: cartongesso, componenti in plastica e metallo, nonché parti elettriche e altri scarti di cantiere.

Alla richiesta di chiarimenti sulla provenienza del carico, il conducente, un cittadino italiano di 40 anni, ha dichiarato di aver prelevato personalmente i rifiuti da un cantiere edile situato nelle immediate vicinanze del luogo del controllo. L’uomo è risultato privo della documentazione prevista per il trasporto e il conferimento dei rifiuti ed è stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria per gestione illecita di rifiuti.

Al termine delle verifiche, gli agenti hanno proceduto al sequestro penale dell’autocarro e dell’intero carico trasportato.

Nel corso dell’intervento sono state inoltre contestate violazioni al Codice della Strada per uso difforme del veicolo rispetto alla destinazione autorizzata e per la mancata esibizione del documento di circolazione.