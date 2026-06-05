Rocca inaugura le Case della Comunità di Casal Bernocchi e Sant’Agostino nella Asl Roma 3 • Terzo Binario News

Sono state inaugurate oggi pomeriggio le due Case della Comunità di Acilia in via Casal Bernocchi e di Sant’Agostino sul Lungomare Toscanelli a Ostia. Al taglio del nastro erano presenti il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e il Direttore Generale della ASL Roma 3, Laura Figorilli.

Le due strutture rientrano nella progettualità legata all’innovazione del sistema sanitario territoriale con il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, insieme al riordino dell’assistenza territoriale previsto dal DM 77/2022. Un importante punto di riferimento sul territorio per la tutela della salute quotidiana dove trovare risposte con l’impegno di un team multidisciplinare composto da diversi professionisti: medici di medicina generale, pediatri, infermieri di famiglia e di comunità, specialisti ambulatoriali, assistenti sociali, psicologi e altri operatori sociosanitari per garantire i servizi integrati e la loro semplice accessibilità.

“Con le Case della Comunità inaugurate vogliamo che la sanità non sia soltanto legata ad interventi episodici quando si presenta la malattia ma un punto di riferimento dove i cittadini possano avere la possibilità di tutelare la salute con la potente arma della prevenzione portando gli interventi dalla centralità dell’ospedale a tutto il territorio. Una sanità capace di rispondere alle esigenze della persona anche con un’organizzazione sempre più efficiente che ne agevoli l’accesso ai servizi attraverso una presenza riconoscibile, un luogo di fiducia, uno spazio di orientamento per i cittadini. Una sanità sempre più innovativa nel recepire i bisogni quotidiani con la capacità di dare risposte, prevenire complicanze e costruire un rapporto con il cittadino che sia continuativo”, spiega Laura Figorilli, Direttore Generale della ASL Roma 3.

Per la Casa della Comunità di Casal Bernocchi l’importo dei lavori è stato di 1 mln e 600mila mila euro, mentre per la struttura di Ostia l’investimento è stato di 1 mln e 256 mila euro.

L’accesso ai servizi nella struttura di Casal Bernocchi è dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì alla domenica per le funzioni essenziali di assistenza medica, l’accesso ai servizi infermieristici è garantito dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dal lunedì alla domenica.

Gli orari per la Casa della Comunità di Sant’Agostino sono dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì alla domenica per le funzioni essenziali di assistenza medica, mentre dalle ore 20 alle ore 8 è attivo il servizio di Continuità Assistenziale.

I servizi offerti dalla Casa della Comunità sono raggruppati in diverse macroaree: accoglienza e servizi amministrativi (che comprende i servizi di accettazione e informazione ai cittadini), servizio CUP, gli uffici amministrativi interni e aperti al pubblico, logistica, ecc. Fondamentale l’assistenza primaria con l’attività dei Medici di Medicina Generale dei Medici di Continuità Assistenziale, degli Infermieri e Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC); area della specialistica ambulatoriale e della diagnostica di base che ospita i servizi di natura sanitaria come diagnosi e cura con la presenza di diagnostica di base, area prelievi, servizi ambulatoriali e quelli specialistici; prevenzione, con particolare riferimento ai programmi di screening; area dell’integrazione con i servizi sociali e con la comunità.

All’inaugurazione hanno partecipato l’Assessore all’Inclusione Sociale e Servizi alla Persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, il Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, Marco Bertucci, il direttore del Distretto Municipio X della ASL Roma 3, Roberto Morello e il Direttore del Dipartimento Funzione Territoriale dell’ASL Roma 3, Daniela Sgroi.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della ASL Roma 3.