Tagli al tpl, la Califano: "Civitavecchia e Fiumicino strategiche, urge Commissione Trasporti" • Terzo Binario News

In vista dell’avvio, il prossimo primo luglio, dell’Unione di Rete 1 Tirreno Nord, che coprirà Comuni strategici del Lazio, con la presenza di due tra le infrastrutture più importanti della Regione: l’aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino e il porto di Civitavecchiaù.

E considerate le criticità sollevate da numerosi amministratori e sindaci locali, ho chiesto al Presidente Cosmo Mitrano la convocazione urgentissima di una Commissione Trasporti regionale.

È fondamentale aprire un confronto immediato insieme all’assessore Ghera, agli uffici regionali competenti, ai vertici di Astral e i territori coinvolti. Parliamo di un’unità di rete importantissima. Sindaci e amministratori sono fortemente preoccupati per i consistenti tagli al chilometraggio e delle linee rispetto al precedente Tpl (trasporto pubblico locale).

Ritengo quindi doveroso attivarsi per tempo e avviare una stretta collaborazione istituzionale, così da individuare ogni soluzione possibile e garantire a cittadini e turisti dei Comuni dell’UDR1 un servizio di trasporto all’altezza del territorio.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano