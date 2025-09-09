Panino "offerto" dalla carta di credito rubata, arrestato 23enne bulgaro a Fontana di Trevi • Terzo Binario News

I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne bulgaro, gravemente indiziato dei reati di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento.

Nello specifico, lo scorso pomeriggio, in via delle Muratte, l’uomo è entrato in un fast food e ha iniziato a effettuare diverse ordinazioni in rapida successione utilizzando una carta prepagata in modalità contactless. Pochi istanti dopo sono intervenuti i Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia, in borghese, che, avendolo notato poco prima assumere un atteggiamento sospetto, avevano deciso di seguirlo. A seguito di un controllo più approfondito, il 23enne è stato trovato in possesso di una carta prepagata, una carta risparmio, un bigliettino con i codici PIN di entrambe le carte e 40 euro in contanti. Gli accertamenti hanno permesso ai militari di risalire alla proprietaria delle carte che poco prima aveva denunciato il furto del portafogli. La refurtiva è stata restituita alla donna, mentre l’uomo, è stato arrestato in flagranza di reato e accompagnato in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva