Allerta meteo arancione, Coc aperto a Cerveteri • Terzo Binario News

La Regione Lazio ha emesso una allerta meteo di colore ARANCIONE dalla tarda serata di oggi (martedì 9 settembre) e per le successive 24-36 ore.

Come prevede la normativa in queste circostanze, abbiamo aperto il C.O.C. – Centro Operativo Comunale e il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri è già operativo con mezzi e personale, pronto ad intervenire per ogni evenienza.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento Si raccomanda alla cittadinanza di osservare prudenza.

Per ogni necessità, contattare il Numero Unico di Emergenza 112 oppure la Protezione Civile Comunale al numero 0687165164.

A dichiararlo sul proprio profilo Facebook è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti