“Lo spirito del tempo”: in Sala Ruspoli a Cerveteri i 40anni d’amore per l’arte di Lucio Fraschetti • Terzo Binario News

Vernissage sabato 13 settembre alle ore 17:00. Mostra visitabile gratuitamente fino a domenica 21 settembre

Artista poliedrico, che attraversa con naturalezza pittura, scultura, ceramica e fotografia, distinguendosi per una profondità di pensiero ed espressione davvero eccezionale. A Cerveteri, nei locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria, c’è Lucio Fraschetti, con la mostra personale “Lo spirito del tempo”, curata da Fabio Uzzo e dall’Associazione Culturale InArte.

Vernissage in programma per sabato 13 settembre alle ore 17:00: ad inaugurarla, il Professor Settimio La Porta, filosofo dell’arte e Chiara Riala, che si esibirà in musiche e brani tipici della tradizione greca e cipriota. La mostra, sarà visitabile fino a domenica 21 settembre.

“Conclusa l’estate riprendono a pieno regime gli appuntamenti con l’arte, la cultura e la divulgazione all’interno dei locali di Sala Ruspoli – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – primo artista ad esporre le proprie opere e a condividere il proprio estro artistico con la città, sarà Lucio Fraschetti, un artista del nostro territorio che porterà in sala tutta la sua esperienza: 40anni di arte, di esperimenti pittorici, di progetti, di sogni. Esporrà praticamente tutta la sua vita e tutto il suo amore per la creatività. Una mostra che rappresenterà un inno alla vita, ai pensieri, ai sogni. Il mio invito per la cittadinanza, è quello di andarla a visitare: rimarrete estasiati ed incantati dalle opere e dalla storia di Lucio. A lui e a Fabio Uzzo dell’Associazione InQuadro, sempre più punto di riferimento per l’arte della nostra città, un caloroso in bocca al lupo e l’augurio di una buona mostra”.

Opere pittoriche, composizioni artigianali, bozzetti, esperimenti e sculture realizzati in oltre 40 anni di attività artistica caratterizzata dalla ricerca dei materiali di risulta, il recupero degli scarti tra legni, perni, metalli, plastica e attrezzi di vita quotidiana ormai in disuso che l’occhio attento e sensibile dell’artista ha saputo catturare e rivisitare dando vita ad autentici capolavori. Pezzi unici che saranno ammirabili da sabato 13 a domenica 21 settembre, con ingresso libero, dalle ore 10:30 alle ore 12:45 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.