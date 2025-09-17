Pallone Geodetico a Valcanneto, online l'avviso pubblico per le Associazioni e le Società del territorio • Terzo Binario News

C’è tempo per partecipare fino alle ore 12:00 di mercoledì 1° ottobre

“Così come accade per tutte le palestre scolastiche di proprietà comunale, è stato pubblicato l’avviso per la concessione di autorizzazioni d’uso del Pallone Geodetico di Valcanneto per le realtà sportive del territorio, impianto di proprietà comunale, adiacente la Scuola di Valcanneto. Invito dunque tutte le realtà interessate a partecipare: il personale dell’Ufficio Sport e Cultura, che ringrazio per la consueta disponibilità e solerzia nel rispondere alle indicazioni dell’Amministrazione comunale, è a disposizione per ogni chiarimento o maggiore informazione”. A dichiararlo è Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri.

Possono partecipare all’avviso pubblico per la concessione del Pallone Geodetico, tutte le società o associazioni sportive senza scopo di lucro, iscritte all’Albo delle Associazioni comunali e che intendono ottenere, relativamente la stagione sportiva 2025-2026 e compatibilmente con i programmi e le attività già definite dai soggetti già fruitori dello spazio, l’uso dell’impianto sportivo di proprietà comunale.

Le domande, andranno presentate entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 1° ottobre e andranno consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo sito al Parco della Legnara, oppure tramite PEC a comunecerveteri@pec.it, utilizzando solo ed esclusivamente la modulistica disponibile sul sito Istituzionale del Comune di Cerveteri.

Otterranno un maggior punteggio in fase di assegnazione, le realtà iscritte all’Albo Comunale, che già non dispongono di impianti sportivi di proprietà o in concessione, che abbiano già un programma delle attività annuali preparato, offrendo anche ampio spazio a tematiche di rilevanza sociale e che rappresentino, per numero e tipologia di iscritti e per attività proposte, un simbolo di inclusione e aggregazione universale.

Per l’ammissione, è necessario consegnare l’atto o statuto costitutivo dell’associazione, qualora questo non sia già in possesso dell’Ente, atto di organizzazione e atto di affiliazione alla Federazione di competenza. Inoltre, i richiedenti, non dovranno essere in una situazione di debito nei confronti dell’Amministrazione comunale a nessun titolo.

Il bando è disponibile al link:

https://www.comune.cerveteri.rm.it/novita/avviso-pubblico-la-concessione-di-autorizzazioni-duso-dellimpianto-sportivo-comunale-sito