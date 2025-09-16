Comitato per la Pace in Palestina Cerveteri-Ladispoli, "grazie per il sostegno di questi mesi" • Terzo Binario News

“Il Comitato per la Pace in Palestina desidera ringraziare di cuore tutti i cittadini e gli attivisti del territorio che hanno partecipato e sostenuto le iniziative promosse negli ultimi mesi.

Dalla proiezione dei film 𝑵𝒐 𝑶𝒕𝒉𝒆𝒓 𝑳𝒂𝒏𝒅 e 𝑭𝒓𝒐𝒎 𝑮𝒓𝒐𝒖𝒏𝒅 𝒁𝒆𝒓𝒐, alla cena di raccolta fondi 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒆𝒎𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝑮𝒂𝒛𝒂, passando per l’evento *𝑺𝒕𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒔𝒖 𝑮𝒂𝒛𝒂*, fino ad arrivare alla 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐞 𝐟𝐮𝐥𝐦𝐢𝐧𝐞𝐚 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐅𝐥𝐨𝐭𝐢𝐥𝐥𝐚 in partenza per rompere l’assedio, ogni momento è stato vissuto con profondo spirito di solidarietà e partecipazione.

Tra gli appuntamenti più significativi, non possiamo non ricordare la 𝐟𝐢𝐚𝐜𝐜𝐨𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐥𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟎 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨, che ha visto centinaia di persone unite in una marcia intensa ed emozionante, capace di illuminare le strade con il segno concreto della vicinanza e della speranza.

Il nostro impegno è sempre stato quello di informare, sensibilizzare e mantenere viva l’attenzione su ciò che da decenni accade al popolo palestinese, 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐝𝐢𝐠𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚, e accompagnando la riflessione con azioni concrete di sostegno.

𝐆𝐫𝐚𝐳𝐢𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐨𝐬𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐛𝐛𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐝𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨 𝟐𝟎𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚. Siamo consapevoli che tale cifra rappresenti solo una goccia nell’oceano, ma è anche la testimonianza tangibile di un impegno collettivo che non smetterà di crescere.

Continueremo, con dedizione e determinazione, a mobilitarci per la giustizia, la libertà e la sopravvivenza del popolo palestinese.

𝐏𝐚𝐥𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚!”

Comitato per la Pace in Palestina 𝐿𝑎𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑙𝑖/𝐶𝑒𝑟𝑣𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖