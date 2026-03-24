Palio dell’Anello 2026 a Tarquinia, indetto dal Comune il concorso di idee per il drappo • Terzo Binario News

Il Comune di Tarquinia ha indetto il concorso di idee per la realizzazione del drappo del Palio dell’Anello 2026, l’opera artistica destinata a diventare il trofeo simbolo della rievocazione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di selezionare un manufatto artistico capace di interpretare lo spirito dell’antica Corneto nel XV secolo, periodo storico di riferimento della manifestazione.

Il drappo vincitore dovrà infatti celebrare le radici medievali della città, valorizzando il legame tra le espressioni artistiche contemporanee e il patrimonio storico, architettonico e folkloristico della città, con particolare attenzione alla simbologia del tradizionale Palio dell’Anello.

“Il Palio dell’Anello rappresenta un momento identitario di Tarquinia — dichiara il presidente del Consiglio comunale e coordinatore organizzativo della manifestazione Alberto Blasi —. Attraverso questo concorso vogliamo offrire ad artisti e a creativi l’opportunità di contribuire a raccontare la storia e le tradizioni della città, valorizzando una manifestazione che unisce la comunità e che, lo scorso anno, ha richiamato migliaia di persone”. “Il drappo non è soltanto un trofeo, ma un’opera che diventa simbolo della rievocazione storica — afferma l’assessore alla cultura e presidente del Comitato storico tecnico del Palio dell’Anello Roberta Piroli —. Con questo concorso intendiamo promuovere la creatività artistica e rafforzare il dialogo tra arte e memoria storica, offrendo un contributo importante alla valorizzazione culturale di Tarquinia”.