A Tarquinia torna l’appuntamento con il ciclo di conferenze Attualità degli Etruschi • Terzo Binario News

Venerdì 𝟐𝟕 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟕 p𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐂𝐚𝐩𝐨𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐨 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐨 𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐓𝐚𝐫𝐪𝐮𝐢𝐧𝐢𝐚, si terrà la 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐮𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐜𝐡𝐢 𝐞𝐭𝐫𝐮𝐬𝐜𝐡𝐢, 𝐚 𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐚 𝐍𝐞𝐫𝐢 𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐒𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐜𝐞𝐭𝐭𝐢. Durante l’incontro le due relatrici ci parleranno degli specchi etruschi conservati presso il Museo che provengono dalla Collezione Bruschi e dalla Raccolta Comunale.
Questo incontro conclude il primo anno di 𝐴𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝐸𝑡𝑟𝑢𝑠𝑐ℎ𝑖, ma siamo già pronti a ripartire nel mese di aprile con il Direttore del PACT, dott. Vincenzo Bellelli, e i segreti della Tomba delle Olimpiadi, protagonista indiscussa della mostra 𝐼 𝐺𝑖𝑜𝑐ℎ𝑖 𝑂𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑐𝑖. 𝑈𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑡𝑟𝑒𝑚𝑖𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑛𝑖 alla Fondazione Luigi Rovati di Milano, organizzata in occasione dell’Olimpiade invernale Milano-Cortina 2025.
Seguiranno a breve nuove comunicazioni con il calendario definitivo del secondo anno della rassegna.
Vi aspettiamo numerosi!
Ingresso gratuito, senza necessità di prenotazione, fino ad esaurimento dei posti in sala.
Ricordiamo che l’ascensore non è utilizzabile a causa dei lavori legati al PNRR