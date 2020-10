Palestra Scuola Caravaggio, Ladispoli stanzia nuovi fondi - Terzo Binario News

“La nostra Amministrazione ha sempre mostrato una profonda attenzione per l’edilizia scolastica, destinando quante più risorse possibili in bilancio, oltre che a partecipare ad i bandi regionali e nazionali”.

Con queste parole l’assessore ai Lavori pubblici, Veronica De Santis, ha annunciato che il Comune di Ladispoli, oltre ad avere vinto un contributo regionale per opere finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche (compresa la pavimentazione) ed all’adeguamento degli spogliatoi della palestra del plesso di via del Ghirlandaio, ha stanziato altri fondi per effettuare ulteriori interventi.

“L’ufficio Manutenzioni del Comune – ha proseguito De Santis – insieme con la Direzione Lavori dopo i sopralluoghi propedeutici alla consegna dei lavori, ha ravvisato la necessità di effettuare ulteriori interventi che riguardano impianti ed altre migliorie. L’Amministrazione Comunale ha recepito immediatamente questa esigenza e ha predisposto una variazione di bilancio per implementare i fondi a disposizione. La struttura del plesso Caravaggio, oltre ad essere una palestra scolastica, è molto utilizzata, nelle ore pomeridiane e serali, dalle associazioni sportive del nostro territorio e ci teniamo a riconsegnarla alla città con una nuova veste, sicura ed accessibile”.