Coronavirus, Minasi: "Ladispoli unica città italiana negazionista" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

“In Italia esiste la libertà di pensiero e di espressione per tutti, a maggior ragione per chi riveste una carica istituzionale. Mentre il Sindaco ,leghista, di Codogno scrive ai negazionisti del Covid “vengano qui a vedere il cimitero “il Sindaco di Ladispoli ,anche lui leghista, invia un consigliere comunale a un convegno negazionista del Covid concedendogli per la occasione,la fascia tricolore in rappresentanza della città.

Ladispoli a sua insaputa e con, immenso , dispiacere dei suoi abitanti è divenuta la prima e, ritengo, unica città italiana negazionista della esistenza del Covid e delle morti conseguenti. Decessi che i negazionisti affermano , essere in linea con la media di quelli avvenuti negli anni precedenti Codogno e non solo escluse naturalmente.

Il Sindaco e la sua giunta che ritengo ,dal silenzio fino ad ora attuato, condividere tale teoria

negazionista dicano pubblicamente se in caso di recrudescenza della ,non, pandemia ,a salvaguardia dello stato di salute della popolazione e delle attività economiche della città, adotteranno , eventuali, misure restrittive che il governo centrale dovrà prevedere e/o in caso di cluster locali ulteriori restrizioni con specifiche ordinanze e se siano negazionisti del Covid o meno. Usino anche loro la libertà di pensiero e si esprimano in merito.

Gaetano Minasi