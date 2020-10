Omicidio Vannini, Miroli: "Faremo ricorso in Cassazione" - Terzo Binario News

L’avvocato Messina con il collega a Chi l’Ha Visto? : “Aspettiamo le motivazioni”

“Faremo ricorso, grazie”. Non dice altro l’avvocato Andrea Miroli, difensore di Antonio Ciontoli all’uscita del tribunale, intervistato da Chi l’Ha Visto? .

Una sentenza durissima per il capofamiglia e gli altri membri: lui condannato a 14 anni e 9 anni e 4 mesi per gli altri, condannati per omicidio volontario.

Appena appena più loquace il collega Pietro Messina: “Leggeremo le motivazioni, aspettiamo. Oggi non ci sono commenti da fare”.