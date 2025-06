"Paga o ti tranciamo con la motosega": l'estorsione a Tarquinia finisce con tre arresti • Terzo Binario News

La Polizia li accusa anche anche di sequestro di persona in concorso, volevano 300 euro al mese

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa di giudizio, si comunica quanto segue.

Nella giornata dello scorso 19 giugno personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, un sessantenne ed un quarantaduenne, entrambi residenti a Tarquinia con numerosi precedenti di polizia, in quanto gravemente indiziati della commissione dei delitti di estorsione aggravata e di sequestro di persona in concorso.

Tali misure sono state irrogate dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Civitavecchia, a conclusione di un’articolata attività investigativa, coordinata dalla stessa Procura della Repubblica e condotta dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tarquinia e della Squadra Mobile della Questura di Viterbo.

Nello specifico, pochi giorni prima gli operatori avevano tratto in arresto l’altro componente del gruppo, un trentenne tarquiniese, anch’egli pregiudicato, sorpreso nella flagranza del reato di estorsione all’esito di un servizio appositamente predisposto nei pressi dell’abitazione della vittima.

I tre sono accusati, a vario titolo, di aver usato violenza e minaccia per costringere quest’ultima, loro conoscente, a versare una somma di denaro pari a trecento euro con cadenza mensile, da corrispondere in perpetuo. Il denaro elargito sarebbe servito, nelle intenzioni dei malviventi, a riparare l’affronto che uno di essi avrebbe subito dall’estorto.

In particolare, in una occasione il malcapitato, attirato in casa con l’inganno, sarebbe stato legato ad una sedia, percosso violentemente e minacciato di essere fatto a pezzi, azione durata oltre un’ora e rafforzata dall’uso di una motosega elettrica che gli sarebbe stata puntata al collo accesa. L’azione puntuale e tempestiva degli agenti ha consentito di interrompere la spirale della violenza, impendendo ai malfattori di realizzare iniziative criminose ancora più eclatanti. Questura di Viterbo.

Presunzione d’innocenza. Tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.