Ottavia, bimba di 8 anni insieme al papà che bruciava rifiuti: avvolta dalle fiamme - Terzo Binario News

Causa dell’incidente l’esplosione di una bottiglietta di liquido combustibile. Il padre è ricoverato al San Filippo Neri mentre la piccola, in gravi condizioni, è al policlinico Gemelli

di Stefano Marzetti

Una bimba di 8 anni era al fianco del suo papà in un giardino di via Ernesto Ovidi, al civico 13, quartiere Ottavia, mentre l’uomo stava bruciando un cumulo di immondizia e voleva alimentare il falò spruzzando sui rifiuti un liquido infiammabile. È stato a quel punto che per un ritorno di fiamma il fuoco è tornato addosso al padre, incendiandogli le braccia e ha investito soprattutto la piccola, avvolta dalle fiamme quasi in tutto il corpo. La bambina al momento è ricoverata con ustioni importanti al policlinico Gemelli di Roma. Il padre si trova al San Filippo Neri.

Una scena impressionante quella cui ha assistito Umberto Pagoni, un vicino della famiglia colpita da questa disgrazia. Testimone attivo dell’incidente, ci ha raccontato come si sono svolti i fatti: “Ho visto il papà della bambina che spruzzava qualcosa sopra dell’immondizia che voleva bruciare. A un certo punto la bottiglietta è esplosa e il signore è stato colpito dalle fiamme che gli hanno avvolto le braccia”.

Chi ha avuto più sfortuna, però, è stata la figlia, come spiega Umberto ancora scosso dall’accaduto: “La bambina è stata ricoperta dal fuoco quasi completamente, anche sulla testa e i capelli lunghi erano in fiamme. Io sono corso sul posto e con uno straccio bagnato sono riuscito a spegnere il fuoco, ma la bambina ormai aveva la pelle che le cadeva di dosso. Una scena terribile. A quel punto li ho caricati sulla mia automobile e li ho portati al pronto soccorso dell’ospedale San Filippo Neri”.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia del commissariato di zona, avvertita proprio dal signor Pagoni che ha raccontato agli agenti come si sono svolti i fatti. Il papà della bambina è tutt’ora ricoverato all’ospedale San Filippo Neri mentre la figlia è stata in un secondo tempo trasferita al Gemelli.