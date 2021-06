Ostia, strade allagate: intervento del X Gruppo Mare della Polizia Locale - Terzo Binario News

Questa notte il X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuto per la messa in sicurezza di alcune vie dove si sono verificati allagamenti.

Primo intervento in Via Domenico Morelli alle ore 00.30 , successivamente verso le 4,45 del mattino in Via Tespi , all’ altezza del n. civico 208. Gli agenti hanno messo in sicurezza le aree, con necessaria chiusura di Via Domenico Morelli , tra via Gaetano Previati e Via di Macchia Saponara, e richiesto intervento di Acea per gli interventi tecnici del caso.