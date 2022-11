Ospedale a Santa Marinella, sì unanime del consiglio comunale • Terzo Binario News

Una seduta di consiglio comunale molto proficua e soddisfacente perché sono state approvate delibere di enorme importanza per il futuro della città e soprattutto per il bene della popolazione. Lo conferma il voto unanime dell’intero consiglio comunale con tutte le forze di opposizione che hanno infatti riconosciuto i meriti e l’impegno profuso da questa amministrazione”.

Lo ha dichiarato al termine dell’assise comunale che si è svolta ieri sera nella sala consiliare Silvio Caratelli il sindaco Pietro Tidei. Tra i diversi punti all’ordine del giorno il più importante senza dubbio riguardava l’approvazione della cessione in comodato d’uso gratuito alla Asl Rm4 degli immobili di via Aurelia 455 e via della Libertà che saranno utilizzati per allestire il primo ospedale di comunità e la casa della salute di Santa Marinella.

La durata della cessione sarà di 50 anni al termine dei quali dopo i successivi lavori e interventi compiuti dalla Asl tutti i beni immobili riqualificati il cui valore sarà decuplicato torneranno in possesso del comune.

I lavori dovranno essere portati a compimento con i fondi del Pnrr. “Abbiamo avuto una grande opportunità ed è una giornata emozionante per tutta la cittadinanza che finalmente potrà avere a disposizione due nuove strutture sanitarie in grado di garantire tutti i servizi sanitari essenziali, risparmiando ulteriori spostamenti verso Civitavecchia e nelle zone limitrofe – ha detto il Sindaco Pietro Tidei – Con i fondi del PNRR abbiamo avuto un’occasione che non potevamo farci sfuggire. Si tratta di un importante progetto in cui l’amministrazione comunale ha creduto fin da subito.

Ora grazie all’attenta e fattiva collaborazione della Asl Roma 4 rappresentata dalla Direttrice Generale Dott.ssa Cristina Matranga, alla Regione Lazio e soprattutto grazie al prezioso finanziamento del Ministero degli Interni, Santa Marinella potrà vedere presto realizzato il suo Primo Ospedale di Comunità oltre alla Casa della salute con tutti i poliambulatori specialistici.