Tidei a Settanni: "Su lungomare Marconi si erge a giustiziere per fini elettorali" • Terzo Binario News

“Dopo le bugie di Rossanese interviene sulla questione delle villette a Lungomare Guglielmo Marconi il consigliere comunale Settanni, un altro “giustiziere”!

Il consigliere comunale Settanni nella speranza di trovare qualche voto in più per la sua misera campagna elettorale a probabile candidato a sindaco nella prossima tornata elettorale si erge a paladino della Giustizia senza avere la più pallida idea di come si gestisce la Pubblica Amministrazione facendo oltretutto una ricostruzione dei fati lacunosa e interessata.

Il consigliere Settanni forse non sa, o finge di non saperlo per opportunità politica, che le villette di Lungomare Marconi non sono più dell’originale proprietario ma di una Società che le ha acquistate in passato, dopo altri passaggi di proprietà, e che giuridicamente è definita “il terzo che acquista in buona fede”.

Proprio nel giudizio di ottemperanza nel quale il consigliere Settanni ritiene che il Comune non avrebbe dovuto costituirsi grazie alla difesa legale del Comune è stata rigettata una prima domanda di danni!

Cosi come è stata rigettata in primo grado al TAR altra richiesta di danni della stessa Metrofin. Peraltro sull’immobile in questione pende anche una procedura esecutiva presso il Tribunale di Civitavecchia.

Si tratta dunque di un contesto molto complesso – come riconosciuto dallo stesso Consiglio di Stato nella Sentenza di ottemperanza – nel quale il Comune deve muoversi con cautela.

E ciò considerato, inoltre, che l’attuale proprietà ha chiesto anche la convalida del Permesso di costruire annullato. Proprio in relazione a quest’ultima richiesta, in presenza di un ricorso al TAR nel quale l’attuale proprietà ha chiesto al Giudice di obbligare il Comune a pronunciarsi su quella richiesta, il Comune ha ritenuto necessario e doveroso richiedere chiarimenti al Consiglio di Stato nel cosiddetto incidente di esecuzione. Ciò sempre nell’ottica di muoversi con prudenza e nell’esclusivo interesse pubblico di evitare errori e richieste risarcitorie cospicue da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda.

Il Comune ovviamente si atterrà ai chiarimenti che il Consiglio di stato riterrà di dare.

Si ribadisce quindi ancora una volta che l’Amministrazione comunale conferisce gli incarichi legali solo e soltanto per difendere gli interessi della cittadinanza e proteggerla da rischi di risarcimento verso il comune!! Si suggerisce al consigliere Settanni, con la passione del diritto, di informarsi meglio e più a fondo di come stanno le cose evitando sparate propagandistiche a soli scopi elettorali.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei