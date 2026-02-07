Oro olimpico per la ladispolana Francesca Lollobrigida • Terzo Binario News

La sua è la prima medaglia azzurra dorata di Milano-Cortina, i complimenti del ministro Tajani

Una straordinaria Francesca Lollobrigida regala all’Italia la prima medaglia d’oro ai Giochi di Milano-Cortina e la terza complessiva per il nostro Paese.

La campionessa romana, 35 anni appena compiuti, ha dominato i 3.000 metri femminili imponendo un tempo di 3’54”28, nuovo Record Olimpico. È la prima volta nella storia che il pattinaggio di velocità femminile italiano conquista l’oro ai Giochi invernali. La medaglia d’argento è andata alla favorita norvegese Ragne Wiklund, staccata di 2”26, mentre il bronzo è andato alla canadese Valerie Maltais a +2”65. Tutte le olandesi, invece, sono rimaste fuori dal podio.

“Ecco il primo Oro per l’Italia! Francesca Lollobrigida trionfa nei 3000 metri di speed skating con uno straordinario record olimpico! Grandissima la nostra azzurra!”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.