Ormai serve un sepolcro per il cartello di via Ugo Foscolo a Ladispoli • Terzo Binario News

Via Ugo Foscolo a Ladispoli, in direzione mare, incrocia piazza Domitilla e tra via Claudia.

Via centrale dove il cartello indicatore è crollato a terra, come segnalato da un cittadino in un post sul gruppo facebook Ladispoli Città.

Al di là del fatto che il cartello giace a terra, il ladispolano lamenta il fatto che ha tentato di far presente la questione ma risulterebbe impossibile inoltrare la segnalazione al sito di palazzo Falcone.

“Sul sito del comune non si riesce a scrivere ne tantomeno quello del Sindaco. Magari qualcuno che legge qui può segnalarlo più facilmente”.