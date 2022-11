Al via la nona edizione della rassegna cinematografica “Ladispoli Città Aperta” Premio Massimo Jaboni • Terzo Binario News

Evento organizzato dall’associazione culturale Tamà in collaborazione con il Comune che si terrà il 10, 11 e 12 novembre a partire dalle 17 presso l’aula consiliare Ceraolo

Al via la nona edizione della rassegna cinematografica “Ladispoli Città Aperta” Premio Massimo Jaboni in collaborazione con il comune di Ladispoli organizzata dall’Associazione culturale Tamà che si terrà il 10, 11 e 12 novembre a partire dalle 17 presso l’aula consiliare del comune di Ladispoli.

Tre giorni all’insegna della cultura e spettacolo con proiezioni di film e cortometraggi.

Il red carpet sarà calcato da tanti ospiti illustri che variano da attori internazionali come Daniel McVicar, conosciuto soprattutto per essere stato per quasi 15 anni nel cast di Beautiful, a creator digitali ai livelli di Federico Santaiti.

La kermesse sarà presentata dall’ideatrice e fondatrice della rassegna Alessandra Fattoruso ed il noto attore e regista Vincenzo Della Corte . Come ogni anno la madrina della rassegna Silvana Jaboni in rappresentanza del Premio dedicato al fratello, il quale ha tanto voluto l nascita dell’evento nella città di Ladispoli.

Le proiezioni saranno così suddivise:

Giovedì 10 novembre cortometraggi “Prima o poi accade” regia di Gianluca Bonucci, “ Non rispondere” regia di Vincenzo Della Vorte e Simona Di Sarno, “Il Cinema lo faccio io “ regia di Alessandro Valori e il trailer “Da capo a 12”.

Venerdì 11 novembre cortometraggio “Il giardino dei sogni perduti” regia di Sasha Carlesi ed il film “Soldato sotto la luna” regia di Massimo Paolucci.

Sabato 12 novembre cortometraggio “ Blu cobalto” regia di Nunzio e Paolo ed il film “Play Boy” regia di Domenico Costanzo.