Orientamento del liceo Pertini di Ladispoli, positivo il bilancio • Terzo Binario News

“Positivo il bilancio delle attività di Orientamento del Liceo “Pertini”, che ha offerto diverse occasioni per presentare la propria offerta formativa ai ragazzi delle terze medie e alle loro famiglie.

Con l’Open Day di sabato scorso, che finalmente si è svolto in presenza dopo due anni di collegamenti da remoto, si sono concluse le occasioni con cui i docenti referenti, Sabrina Russo, Pamela Marano e Giovanni Piazza, coadiuvati dai loro colleghi e dagli studenti, e coordinati dalla DS prof.ssa Fabia Baldi, il Liceo di via Caltagirone è stato presentato alle famiglie del territorio.

Occasioni che sono state davvero tante: lezioni laboratoriali aperte ai gruppi classe delle scuole medie del territorio a novembre e gennaio in orario scolastico, incontri con le famiglie per far conoscere l’offerta formativa della scuola a dicembre, e a gennaio, dal 9 al 13, sportelli disciplinari pomeridiani per avvicinare gli alunni alle basi delle materie di indirizzo. A conclusione, sabato 14 gennaio si è svolto l’Open Day generale aperto a tutti.

Anche in quest’ultima occasione gli studenti delle scuole medie hanno potuto incontrare la Preside, i docenti, il personale della scuola e gli studenti del Liceo.

Le iscrizioni alle classi prime si concluderanno il 30 gennaio 2023. Informazioni supplementari sono reperibili sul sito del Liceo: www.liceopertiniladispoli.edu.it.

Ladispoli, 16 gennaio 2023 Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Fabia Baldi