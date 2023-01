“Another brick in the wall” dei Pink Floyd cantata dai bimbi della Alpi di Ladispoli • Terzo Binario News

Il brano registrato è stato caricato su youtube nell’ambito del progetto Musicus

“L’I.C. ILARiA ALPI pubblica sul sito scolastico YouTube un brano musicale grazie al progetto musicale d’istituto Musicus.

Il brano celebre dei Pink Floyd è cantato da un coro di 80 bambini della scuola Primaria sez. A B C D, classi IV, accompagnati dai docenti di strumento musicale. Questo è stato possibile grazie alla sinergia tra i diversi ordini e del brillante lavoro svolto dalle maestre F. Lo Noce, M.C. Esposito, A.Grillo, F. Luciani, V. Trentadue, A. Candido e dai docenti di strumento musicale.

“Another brick in the wall” è stato registrato in presa diretta all’interno del concerto conclusivo Musicus, svolto il recente 7 giugno scorso, nel cortile scolastico dell’I.C.I.Alpi.

Si sono alternati oltre allo storico brano rock, brani come “Un giorno credi” di Bennato, “Aria sulla quarta corda” di J.S.Bach, “Marcia turca” di Mozart in una particolare versione brasiliana, e preludi di Chopin, Segovia, suonati dai brillanti alunni dei corsi di strumento musicale quali chitarra, violino, pianoforte e percussioni.

Il percorso triennale di strumento musicale, unico nel territorio, dà la possibilità agli alunni di imparare uno strumento musicale e poter condividere la passione attraverso concerti, saggi, video musicali e concorsi musicali, molti dei quali precedentemente vinti.

Tale pubblicazione oltre che essere una virtuosa testimonianza del concerto dei bambini e preadolescenti partecipanti, celebra il ritorno atteso delle attività in presenza, dell’atteso “live”.

