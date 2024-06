Ordinanza antialcool a Ladispoli in vigore dal 21 giugno • Terzo Binario News

Il divieto scatta dalle 21 alle 7 per gli esercenti di genere alimentare e misto appartenenti alla media distribuzione

L’Amministrazione comunale rende noto che, a partire da venerdì 21 giugno fino al 22 settembre compreso, sarà in vigore l’ordinanza, firmata dal sindaco Alessandro Grando, che introduce limitazioni alla vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro e al consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche cittadine in determinati orari e disciplina gli orari di apertura degli esercizi di vicinato del settore alimentare.

“L’obiettivo – ha commentato il sindaco Alessandro Grando – è quello di assicurare un’estate serena ai residenti e ai turisti, garantire la sicurezza e tutelare il decoro urbano. Confidiamo, quindi, nella collaborazione di tutti”

In particolare l’ordinanza prevede che dalle ore 21:00 alle ore 7:00, è vietato agli esercenti delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a tutti gli esercizi di genere alimentare e misto appartenenti alla media distribuzione, nonché agli artigiani autorizzati alla vendita di bevande:

a) da asporto in contenitori di vetro, anche mediante apparecchi automatici;

b) alcoliche di qualsiasi gradazione da asporto in qualsiasi tipologia di contenitore.

Sempre dalle ore 21:00 alle ore 7:00 è vietato consumare bevande in contenitori di vetro nonché bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in tutte le aree pubbliche quali strade, piazze, arenili pubblici, parchi ecc. con esclusione delle aree esterne regolarmente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici, quali dehors, pedane, tavoli e sedie ecc.

Durante tutto l’arco della giornata è vietato consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all’interno dell’area del mercato giornaliero, ricompresa tra via Ancona e via Odescalchi.

Dalle ore 03:00 alle ore 7:00, è vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica.

Gli esercizi di vicinato del settore alimentare dovranno rimanere chiusi dalle ore 21:00 alle ore 7:00.

Per l’ordinanza https://www.comunediladispoli. it/dal-21-giugno-al-22- settembre-in-vigore- lordinanza-per-limitare-il- consumo-di-alcolici/notizia