Il Comune di Cerveteri assumerà 18 nuovi dipendenti, previsto anche un concorso • Terzo Binario News

Il Comune di Cerveteri ha attivato diverse procedure che porteranno all’assunzione di un totale di 18 nuovi dipendenti.

Nello specifico verranno assunti 8 istruttori amministrativi e contabili, 2 assistenti sociali, 1 operaio, 1 istruttore tecnico, 1 funzionario specialista di vigilanza, 1 funzionario tecnico ed 1 funzionario amministrativo. Saranno, inoltre, assunti anche 3 agenti di polizia locale per il periodo da luglio a dicembre.

Dichiara Alessandro Gnazi, Assessore al personale: “Saranno potenziati diversi servizi, ma, in particolare, gli uffici dei servizi sociali e dei lavori pubblici, da considerarsi strategici per il nostro comune. In questi uffici saranno assunti, rispettivamente, 5 e 4 nuovi dipendenti.

“In giornata – precisa l’Assessore Gnazi – verranno pubblicati sul sito dell’Ente i bandi per le assunzioni che faremo mediante mobilità esterna: anticipo che le domande potranno essere presentate entro il 18 giugno ed i colloqui orali con i candidati si terranno il 20. Chiaramente sarà un’importante occasione per chi già fa parte della pubblica amministrazione e vorrà lavorare in un Ente più vicino alla propria abitazione o, magari, proprio in quello della propria città. Con queste assunzioni gli uffici saranno rafforzati con persone che hanno già maturato esperienza e ciò certamente sarà utile per portare avanti i progetti in essere sin da subito, senza necessità di una formazione sul campo.

Preciso, invece, che l’operaio verrà assunto tramite l’ufficio di collocamento del Comune: si attingerà, pertanto, alle liste di chi è iscritto ed è in possesso dei requisiti previsti dalla legge”.

“Completate queste prime assunzioni – prosegue ancora l’Assessore Gnazi – verrà bandito un concorso pubblico per l’assunzione di 3 istruttori amministrativi e contabili, parliamo dell’ex categoria di C amministrativi. Ci tengo a sottolineare, in particolare, quest’ultimo aspetto, ossia quello dei concorsi, anche perché era uno dei punti più importanti del programma elettorale. Sinora abbiamo fatto un concorso per agenti di polizia locale (grazie al quale abbiamo assunto 4 agenti complessivamente), uno per assistenti sociali (usato per assumere complessivamente 4 dipendenti) ed un altro per il Dirigente dell’aerea tecnica (nell’ambito del quale abbiamo assunto la Dott.ssa Manuela Lasio), era quindi importante farlo anche per gli istruttori amministrativi di cui un Ente ha spesso bisogno. Il nuovo concorso che bandiremo, come detto, sarà per 3 persone da inserire subito, ma successivamente, non appena ci sarà la possibilità, verranno assunti anche coloro che saranno risultati tra i primi idonei in graduatoria. Si tratta di una grande opportunità per tutti coloro che fanno parte di questo territorio ed intendono lavorare presso il Comune di Cerveteri con una posizione stabile. Ci tengo, infine, a ringraziare l’ufficio delle risorse umane del Comune di Cerveteri che ha fatto e sta facendo un lavoro enorme”.