Ordinanza anti alcool a Santa Marinella per la finale degli Europei - Terzo Binario News

Firmata da Tidei poco fa per evitare problemi al maxischermo in piazza Gentilucci

“In occasione della Finale degli Europei di Calcio che si svolgerà Domenica 11 Luglio 2021 a partire dalle ore 21.00 in cui la Nazionale Italiana è una delle finaliste che comporteranno un ingente afflusso di cittadini e di turisti,

con notevole assembramento di persone;

Su tutto il territorio comunale (Santa Marinella e Santa Severa), per il giorno Domenica 11 Luglio 2021 a partire dalle ore 13.00 alle ore 06.00 del giorno seguente:

E’ fatto divieto assoluto di vendita anche per asporto di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e lattine o qualsiasi altro contenitore di materiale diverso da carta, materiale biodegradabile e compostabile;

Il divieto assoluto di detenere nell’area sia nei pubblici esercizi di somministrazione che in tutte le aree esterne o aperte al pubblico alla visione della Finale Europei e su tutto il territorio comunale per il giorno Domenica 11 Luglio 2021 dalle ore 13.00 alle ore 06.00 del giorno seguente, bevande in

contenitori di vetro e lattina o qualsiasi materiale che sia diverso da carta o materiale biodegradabile e compostabile ed assolutamente privi dei tappi o qualsiasi altra chiusura;

E’ consigliato altresì l’uso della mascherina anche all’aperto laddove vi siano situazioni che possano generare assembramenti.

L’inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, comporterà il deferimento dei responsabili alla Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile. Il presente atto venga trasmesso al Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo, al Questore di Roma, alla Stazione dei Carabinieri di santa Marinella e di Santa Severa, Commissariato di P.S. Distaccato di Civitavecchia, al Comando di Polizia

Locale, per la verifica della sua esatta osservanza; all’albo pretorio del Comune di santa Marinella on line per la pubblicazione e agli organi di informazione al pubblico per la massima diffusione”.