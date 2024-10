Orario invernale per le farmacie di Ladispoli • Terzo Binario News

Flavia Servizi rende noto che, come da disposizione regionale, da lunedì 7 ottobre 2024 gli orari di apertura al pubblico della Farmacia 1 in via Firenze 44 e della Farmacia 4 in via Roma 88/a cambiano come segue:

Farmacia 1 – via Firenze 44 aperta dal lunedì al sabato dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30

Farmacia 4 – Via Roma 88/a aperta dal lunedì al sabato dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30.

Gli orari della Farmacia 2 e Farmacia 3 rimangono invariati:

Farmacia 2 – viale Europa 22 aperta dal lunedì al sabato con orario continuato dalle ore 8.30 alle 20.00.

Farmacia 3 – via Bari 72 aperta tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8.30 alle 20.00.

La Farmacia 3 svolgerà il servizio di Guardia Farmaceutica Notturna dal 12 ottobre ore 8:30 fino al 9 novembre ore 8:30.