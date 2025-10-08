Open day per la Cie nel fine settimana a Roma • Terzo Binario News

Gli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE) continuano nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 ottobre, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi III, V, VII, VIII, XIII (sabato 11) e del Municipio III (domenica 12), mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi sia nella giornata di sabato 11 che in quella di domenica 12.

Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 10 ottobre fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie. interno.gov.it/ ).

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI COINVOLTI SABATO 11 OTTOBRE 2025

Municipio III: la sede di via Fracchia, 45 sarà aperta sabato 11, dalle 8.00 alle 16.00;

Municipio V: la sede di via di Torre Annunziata, 1 sarà aperta sabato 11 dalle ore 8.30 alle ore 15.00;

Municipio VII: le sedi di via Fortifiocca e di Piazza Cinecittà, 11 saranno aperte sabato 11 dalle 8.30 alle 16;

Municipio VIII: la sede di via Benedetto Croce, 50 sarà aperta sabato 11 dalle 8.30 alle 15.30;

Municipio XIII: la sede di via Aurelia, 470 sarà aperta sabato 11 dalle 8.00 alle 15.00;

ORARI E INDIRIZZO DEL MUNICIPIO COINVOLTO DOMENICA 12 OTTOBRE 2025

Municipio III: la sede di via Fracchia, 45 sarà aperta domenica 12, dalle 8.00 alle 16.00;

ORARI DEGLI EX PIT E DELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52 PER LE GIORNATE DI SABATO 11 E DOMENICA 12 OTTOBRE 2025

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 11 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 12 dalle 8.30 alle 12.30.