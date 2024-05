Open Day delle carte di identità elettroniche a Civitavecchia • Terzo Binario News

Sabato 25 maggio presso l’Anagrafe del comune portuale

Sabato 25 maggio l’Ufficio Anagrafe del Comune di Civitavecchia organizzerà un Open Day dedicato alla Carta di Identità Elettronica, rivolto esclusivamente agli elettori privi di documento d’identità utile all’esercizio del diritto di voto.

Dalle ore 8:00 alle ore 13:00, i cittadini residenti, senza alcuna prenotazione, potranno recarsi presso l’ufficio Anagrafe sito in piazzale Santarelli (località Campo dell’Oro) per il rilascio o il rinnovo della Carta di Identità Elettronica (CIE).

L’iniziativa, già testata quest’anno con ottimo risultato, vuole venire incontro alle necessità dei cittadini che hanno urgente esigenza di rinnovare il proprio documento di identità, ma che per motivi di lavoro trovano difficoltà nel farlo durante la settimana. Le modalità di fruizione del servizio sono quelle di sempre: i cittadini dovranno recarsi presso l’Ufficio Anagrafe muniti di Tessera Sanitaria, di una fototessera recente, della carta di identità scaduta e comunque di un documento in corso di validità e portare con sé una somma di denaro pari a 22,21 euro o (per il rilascio di un duplicato) di 27,37 euro in contanti. In servizio ci saranno diverse unità di personale a disposizione dei cittadini in modo da abbreviare il più possibile i tempi di attesa.

Si ringraziano, con l’occasione, i dipendenti dei Servizi Demografici che si sono resi disponibili per questa utile iniziativa.

Per informazioni chiamare il numero telefonico: 0766 590505.