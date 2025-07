Open Day della Carta di Identità Elettronica a Roma sabato 19 luglio • Terzo Binario News

Nuovo Open Day dedicato alla Carta di Identità Elettronica (CIE) nella giornata di sabato 19 luglio con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Municipio XI, degli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino e piazza Santa Maria Maggiore e del punto di rilascio di Via Petroselli 52.

Il servizio nel prossimo fine settimana sarà limitato alla sola giornata di sabato 19 luglio a causa di lavori di manutenzione della piattaforma online per l’emissione delle CIE, disposti dal Ministero dell’Interno ed eseguiti dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Lavori di manutenzione che renderanno la piattaforma inattiva a partire dal primo pomeriggio di quel giorno.

Come sempre, per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 18 luglio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie. interno.gov.it/ ).

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEL MUNICIPIO COINVOLTO SABATO 19 LUGLIO

Municipio XI: la sede di via Portuense 579 sarà aperta dalle 8.00 alle 14.00.

ORARI DEGLI EX PIT E DELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52 CHE SARANNO APERTI SABATO 19 LUGLIO