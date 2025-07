Mancata iscrizione alla Serie C, Gubetti –Parroccini: “Terminata la stagione passata, mai nessuno della Rim ci è venuto a chiedere aiuto" • Terzo Binario News

“Apprendiamo con profondo rammarico la notizia che la squadra di Basket della Rim Sport ha ufficialmente rinunciato all’iscrizione alla prossima stagione in Serie C. Una notizia che ci rattrista perché si tratta di una mancata iscrizione che non nasce da risultati sportivi ma da una questione prettamente economica. Spiace doppiamente perché prima di questa comunicazione avvenuta a mezzo social, nessuno della Presidenza in questo periodo ha mai bussato alla porta di questa amministrazione per illustrare dettagliatamente la situazione, nonostante da parte mia ci sia sempre stata piena disponibilità a trovare le soluzioni insieme, cercando di venire incontro alle loro esigenze”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“È chiaro che non avrei mai voluto dover intervenire con una nota di risposta su questa vicenda, che ripeto, riguarda una società sportiva privata che nell’ultimo campionato ha giocato nella città di Ladispoli e che mai avrei immaginato che non continuasse il suo percorso lì – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – mi trovo costretta però, in considerazione del fatto che nessuno, e ribadisco nessuno della Presidenza mi ha mai palesato la reale situazione di difficoltà sopraggiunta se non con un comunicato stampa, a spiegare che se la Rim avesse cercato una soluzione a Cerveteri avremmo fatto tutto quanto necessario per consentire alla Squadra di restare in serie C1.”

“Un problema di natura credo più economica a causa degli elevati costi federali – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri – conosco molto bene il mondo della Rim e della pallacanestro locale, così come conosco quello dell’associazionismo in generale. La mancata iscrizione della Rim al Campionato di Serie C non è dipesa da una mancanza in particolare dell’Amministrazione comunale di cui oggi faccio parte, ma è dovuta solamente ad una mancanza economica, prima garantita dai numerosi sponsor che finanziavano interamente la stagione sportiva. Sponsor che venivano ottenuti grazie allo straordinario lavoro del Direttore Sportivo Daniele De Stradis e che la Presidenza, così come per tutte le altre persone che negli anni hanno lavorato silenziosamente dietro le quinte, le quali ringrazio per l’impegno determinante profuso in tutti questi anni”.

“Chi subito si è precipitato a commentare la mancata iscrizione in Serie C della Rim accusando l’Amministrazione comunale – ha aggiunto l’Assessore Parroccini – è evidente che non ha mai trascorso neppure un solo istante all’interno di una società dilettantistica sportiva: perché mantenere in vita una realtà come la Rim non è solamente avere una struttura idonea, ma è anche affrontare tutta una serie di spese fisse imposte dalla Federazione. A partire dall’iscrizione al campionato. E la Serie C, non tutti lo sanno, ha dei costi molto alti che di certo non è obbligato il Comune ad assolvere. Detto questo, rinnovo da parte mia come Assessore allo Sport la massima disponibilità ad incontrare ogni realtà per affrontare ogni tipo di problematica, ma sempre nel solo interesse del proseguo della disciplina e senza alcuna strumentalizzazione politica da parte di nessuno”.