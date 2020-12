Open day al Cardarelli di Tarquinia - Terzo Binario News

Anche quest’anno è arrivato il momento in cui ai ragazzi delle classi terze della secondaria di primo grado si chiede di compiere un gesto importante per il loro futuro: la scelta della scuola superiore. Si tratta di un passo decisivo che adesso assume ancora maggior rilevanza perché grande è il bisogno di guardare al futuro con speranza e ottimismo.

Scegliere il corso di studi costituisce oggi una parentesi di normalità e di stabilità, in un tempo in cui tutto cambia velocemente. Per molti ragazzi è un rito di passaggio e di crescita: la prima vera decisione importante che prendono da soli. È dunque fondamentale che in un tempo di difficoltà come quello che stiamo sperimentando questa esperienza non vada perduta.

L’Istituto “Vincenzo Cardarelli” di Tarquiniala proporrà come ogni anno, anche se gli eventi hannoportato a ripensare tutta la procedura dell’orientamento: quest’anno niente assembramenti e nessuna visita guidata della scuola in presenza.

Il risultato è un fitto programma di incontri, tutti online e in totale sicurezza, che hanno come finalità la conoscenza dell’istituto e dei suoi otto indirizzi di studio. Tramite la piattaforma di GloogleMeet le famiglie e i ragazzi avranno infatti la possibilità di incontrare il dirigente scolastico e i docenti dei vari corsi, scoprirne le attività, vedere gli ambienti di lavoro e quindi capire con consapevolezza quale percorso intraprendere da settembre 2021.

Per realizzare tutto ciò, è stata imprescindibile la collaborazione del team che si occupa dell’orientamento. Sono stati inviati lettere alle scuole del territorio contenenti i codici per partecipare online agli incontri; sono stati girati video per ogni indirizzo che hanno coinvolto insegnanti e studenti; sono stati preparati anche tutorial da parte del personale di segreteria per aiutare i genitori nella procedura di scrizione online dei figli. Si è iniziato ieri, con la presentazione delle varie realtà che compongono l’I.I.S.S. Cardarelli da parte del Dirigente e si prosegue nelle settimane successive con ben 30 appuntamenti. Tutti gli appuntamenti, con date, ore e codice Meet per l’accesso sono accessibili da https://www.iscardarelli.edu.it/pagine/orientamneto-20202021 e cliccare su “Lettera famiglie e studenti”.

È vero, l’orientamento quest’anno sarà diverso dal solito e gli open day saranno open solo nel nome. Tuttavia l’impegno, la dedizione e la cura con cui l’I.I.S.S. “Vincenzo Cardarelli” ha gestito questo momento così importante per molti ragazzi sono gli stessi di ogni anno, e ugualmente numerose e interessanti saranno le occasioni per conoscere la scuola. Anche questa volta, insomma, il Cardarelli sarà fedele al suo motto: “Conoscere è necessario per scegliere”.