L'educazione ambientale naturale dei bimbi della Ladispoli 1 - Terzo Binario News

“Nel nostro Istituto, fare Educazione ambientale significa soprattutto fare innamorare i bambini dell’ambiente evitando forzature, come fosse qualcosa imposto dalla legge.

La legge della natura è l’unica che dolcemente devono percepire, attraverso giochi e laboratori che li vedano protagonisti e che permettano loro di diventare una generazione “Green”.

I temi più approfonditi, sono la tutela delle acque e del mare, la tutela della biodiversità, tra flora e fauna, e l’alimentazione sostenibile e sana. Con delle buone basi di Educazione ambientale che partono dalla scuola dell’infanzia per proseguire poi in quella primaria e in quella secondaria si può puntare alto e affrontare gli stessi temi più approfonditamente, ma anche proiettarsi su questioni che ci faranno ragionare sull’universo intero.

Grazie al Progetto Ambiente, coordinato da anni, dall’Ins.te Marina Cozzi, i nostri ragazzi hanno potuto apprendere come si fa una virtuosa gestione dei rifiuti, cosa sono i servizi ecosistemici, come coltivare ortaggi e realizzare orti e piccoli angoli fioriti dando vita a tante iniziative pensate per avvicinare il bambino all’ambiente e alla natura, far acquisire autostima e fiducia, sviluppare il senso di responsabilità e condivisione. Tutto questo perché sono loro, i ragazzi, il nostro futuro, che in tal modo ci piacerebbe poter definire a pieno titolo “nativi ambientali”! Il Progetto si avvale inoltre della preziosa collaborazione del Dott. Corrado Battisti, responsabile della gestione della Palude di Torre Flavia, a garanzia di stimoli importanti per l’apprendimento dei nostri numerosi allievi presenti nei tre ordini di scuola . Luogo di studio e di esplorazione è stato per l’appunto, la nostra Palude di Torre Flavia, monumento naturale e splendida testimone della tutela di biodiversità. Il contatto diretto, le sollecitazioni date dalla natura, il poter ascoltare suoni e rumori, immersi in questo ambiente così fragile e prezioso, sono diventati, anno dopo anno, oggetto di scoperta e di attenzione ambientale come strumento imprescindibile da cui partire per far capire l’importanza di alcune scelte, perchè i bambini di oggi saranno i consumatori di cibo, di suolo e di energia di domani. Ed è per questa ragione che anche quest’anno, nonostante le misure anticovid ci abbiano messi forzatamente di fronte all’impossibilità di continuare i nostri progetti come prima, abbiamo mantenuto stretti contatti con il nostro caro Corrado, che, attraverso video e materiale inviato on line, continua a fornirci l’occasione per poter trasformare la scuola in un laboratorio creativo, interattivo, in cui alunni , docenti e specialisti, possono continuare a fondersi per creare preziosi momenti di crescita e di impegno educativo.

Cogliamo l’occasione per ricordare a tutti che il nostro Dirigente Scolastico, Prof.ssa Enrica Caliendo, insieme al suo staff Dirigenziale e a tutti i Docenti dell’Istituto Comprensivo Ladispoli1, vi aspettano numerosi per mostrarvi gli accattivanti laboratori organizzati da tutti e tre gli ordini di scuola, svolti nel rispetto rigoroso delle norme anti covid. In questo modo intendiamo condividere la ricchezza e la validità del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nei giorni destinati agli “OPEN DAY” per le nuove iscrizioni che, quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria e per ottemperare alle indicazioni degli Organi Istituzionali, si svolgeranno in remoto sulla piattaforma d’Istituto G. Suite a partire dal 10 dicembre, per continuare il 15, il 17 dicembre e concludersi lunedì 11 gennaio 2021.Ricordiamo, a tal fine, che sul sito web della nostra scuola, digitando www.icladispoli1.edu.it si potranno visionare tutti gli incontri con gli orari e le modalità degli open days previsti per i tre ordini di scuola”.

Marianna Miceli

( Docente dell’Istituto)