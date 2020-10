Omicidio Vannini, Vannicola: "Non ho procedimenti per falso" - Terzo Binario News

“In aula perché Ciontoli ci denunciò per diffamazione a seguito dei fatti raccontati a Giulio Golia”

In un post sui social Davide Vannicola dice la sua sull’udienza di oggi.

“Ancora fango mediatico! Ebbasta no! Questa mattina vi è stata camera di Consiglio perché Antonio Ciontoli ci denunciò per diffamazione a seguito dei noti fatti raccontati a Giulio Golia in televisione.

Il Pm aveva proposto archiviazione e l’avv. Miroli aveva presentato opposizione. Accolta la richiesta di opposizione di Miroli, oggi si discuteva della archiviazione.

Ma cosa importante è che in aula nessun giornalista presente né estranei, (il giudice Coniglio ha invitato la sola persona estranea ad uscire).

Dunque chiedo alla redazione di Terzobinario, da dove viene e da chi avete avuto questa notizia gravemente falsa? NON HO PROCEDIMENTI PER FALSO. E’ CHIARO O NO?

Ora lo dico a gran voce, se mai vi capiti di poter aiutare la giustizia … non fate come me!

Fatevi i c***i vostri!!!”

Davide Vannicola