Box occupati abusivamente e trasformati in officina: sequestro a Castelverde - Terzo Binario News

Svolgeva senza titolo la professione di meccanico, per giunta occupando abusivamente 3 box di proprietà di Roma Capitale: a scoprire gli illeciti gli agenti del GSSU ( Gruppo sicurezza sociale urbana) della Polizia Locale , impegnati nelle verifiche dei piani di zona nel quartiere di Castelverde.

In uno dei box l’uomo , un italiano di 65 anni, aveva allestito una vera e propria officina meccanica, utilizzando i restanti due come depositi per attrezzi, ricambi auto e veicoli in attesa di lavorazione.

L’intervento di ieri delle pattuglie ha permesso di liberare i locali, di proprietà di Roma Capitale, e perseguire il responsabile che è stato sanzionato per esercizio abusivo della professione e denunciato per illeciti in materia edilizia , in virtù di un aumento di volume con mutamento di destinazione d’uso, che di fatto aveva modificato gli standard urbanistici dei box.

I tre locali sono stati posti sotto sequestro, così come tutti i materiali trovati, ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, prima della riconsegna all’Ente proprietario.